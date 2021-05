Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Werkstatt

Kindelbrück (ots)

Vom 01.05.2021, 17:00 Uhr bis 02.05.2021, 09:30 Uhr brachen Unbekannte in Kindelbrück, Kalkplatz in eine Werkstatt ein. Dabei wurde ein Fenster und ein Oldtimer, welcher sich in der Werkstatt befindet, beschädigt. Aus der Werkstatt wurde ein Simson Roller und ein Quad im Wert von ca. 5000 EUR entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben. (wo)

