Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungewöhnliches Versteck

Erfurt (ots)

In den Nachmittagsstunden des 01.05.2021 wurde die Erfurter Polizei durch einen Bürgerhinweis auf eine männliche Person aufmerksam gemacht, die per Haftbefehl gesucht werden soll. Sofort begaben sich die Beamten zum Einsatzort in den Südpark, wo sie die Person jedoch nicht antreffen konnten. Im Rahmen der weiteren Nachbereichsfahndung konnte der Gesuchte schließlich vor der Polyklinik in der Melchendorfer Straße in einer Biotonne hockend festgestellt werden, da der Deckel der Tonne leicht geöffnet war.

Bei der anschließenden Kontrolle außerhalb der Tonne bestätigte sich der Haftbefehl zwar nicht, jedoch wurde bei dem Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Dieses wurde beschlagnahmt und ihn erwartet nun eine Strafanzeige. (DS)

