Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Keller

Sömmerda (ots)

In der Nacht vom 30.04.2021 zum 01.05.2021 drangen Unbekannte in den Keller der Frohndorfer Straße 38 in Sömmerda ein und entwendeten aus dem gemeinschaftlichen Fahrradkeller ein Damenrad der Marke "Diamant". Das Fahrrad hat einen Wert von 1000 EUR. (wo)

