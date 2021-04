Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wem gehören die Fahrräder?

Sömmerda (ots)

Die abgebildeten Fahrräder wurden im Zusammenhang mit Diebstählen aufgefunden, die sich am 14.04.2021 und 21.04.2021 in einem Baumarkt im Sömmerda ereignet haben. Die Täter erbeuteten in beiden Fällen Werkzeug und flüchten durch den Notausgang. Es besteht der Verdacht, dass die Fahrräder von den Dieben als Fluchtmittel bereitgestellt wurden. Wer erkennt die Fahrräder und kann Angaben zu den ehemaligen Nutzern machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0 oder -155) unter Angabe der Vorgangsnummer 0088971 oder 0084221 entgegen. (JN)

