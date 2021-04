Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungewöhnliche Beute

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf eher ungewöhnliche Beute hatte es ein Dieb zwischen Mittwoch und Donnerstag in Großrudestedt abgesehen. Vom Haupteingang der Grundschule schraubte er das Eingangsschild mit der Aufschrift "Grundschule Großrudestedt" von der Wand. Was der Dieb mit seiner Beute im Wert von 80 Euro anstellen will ist fraglich. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. (JN)

