Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: BUGA-Gelände beschmiert

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen wurden gleich zwei Objekte der Bundesgartenschau verunstaltet. Am Petersweg brachten Unbekannte an der Defensionskaserne einen ein Meter breiten Schriftzug mit türkiser Sprühfarbe an. Auch der Verkehrsgarten der Jugendverkehrsschule Erfurt wurde auf dem Petersberg heimgesucht. Die Täter sprühten einen roten Schriftzug über etwa drei Meter Breite an die Fassade. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (JN)

