Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Fahrrad aufgefunden

Erfurt (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Donnerstagabend einen polizeibekannten 20-jährigen Fahrradfahrer in der Magdeburger Allee. Die Beamten überprüften die Rahmennummer seines blauen Mountainbikes. Es stellte sich heraus, dass das Fahrrad vor zwei Wochen aus einem Keller in Erfurt gestohlen wurde. Das Mountainbike wurde sichergestellt. Inwiefern der 20-Jährige für den Diebstahl verantwortlich ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell