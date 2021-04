Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alarmanlage vertreibt Diebe

Erfurt (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag in ein Schauspielhaus in der Erfurter Altstadt ein. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen und richteten dabei 500 Euro Schaden an. Aus dem Schauspielhaus wurde nichts gestohlen. Vermutlich wurden die Täter durch die Alarmanlage vertrieben, die sie durch ihren Einbruch ausgelöst hatten. (JN)

