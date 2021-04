Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Unfall in Schloßvippach. Ein 16-jähriger Mopedfahrer beabsichtigte, von der Hauptstraße auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Der hinter ihm fahrende 34-jährige Citroen-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Kleinkraftrad auf. Der 16-Jährige verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund auslaufender Flüssigkeiten kam die Feuerwehr zum Einsatz. Der Citroen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (JN)

