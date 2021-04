Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bienenvölker gestohlen

Erfurt (ots)

Auf mehr als 100.000 fleißige Arbeiterinnen hatte es in Erfurt ein Dieb abgesehen. Ein 50-jähriger Imker musste am Mittwochmorgen feststellen, dass seine sieben Bienenvölker von einem Firmengrundstück in der Krämpfervorstadt verschwunden waren. Eine unbekannte Person hatte einen Maschendrahtzaun beschädigt, um auf das Gelände zu gelangen. Mit Fachkenntnis wurden die Bienenkästen geöffnet und mehrere Rahmen mit Honigbienen gestohlen. Der Schaden wird auf mehr als 1.000 Euro geschätzt; die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. (JN)

