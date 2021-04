Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anhänger gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Ollendorf hatten es Diebe in der Nacht zu Mittwoch auf einen Pkw-Anhänger der Marke STEMA abgesehen. Die Langfinger hatten einen Bauzaun geöffnet und waren so in eine unverschlossene Lagerhalle gelangt. Unbemerkt ließen sie von dort den Anhänger verschwinden. Die Polizei fahndet nun nach dem silberfarbenen Anhänger mit Sömmerdaer Kennzeichen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell