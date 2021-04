Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sicherheitsdienst angegriffen

Erfurt (ots)

In einer Sparkassenfiliale im Bereich des Erfurter Hauptbahnhofs hielten sich am Mittwochnachmittag zwei Männer widerrechtlich auf. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter sprach das Duo an und forderte sie auf, die Bankfiliale zu verlassen. Statt dem Folge zu leisten, schlugen und traten die Männer auf den 57-jährigen Mitarbeiter ein. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Sicherheitsdienstmitarbeiter blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch aufgenommen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0094968 entgegen. (JN)

