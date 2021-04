Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeugdiebe

Erfurt (ots)

Bauarbeiter staunten nicht schlecht, als sie am Mittwochmorgen ihre Arbeit in der Friedrich-Engels-Straße aufnehmen wollten. In einer leerstehenden Wohnung, welche gerade renoviert wird, hatten sie ihre Baumaschinen und Werkzeuge gelagert. Ohne Schaden zu verursachen, waren Diebe in der Nacht in die Wohnung eingedrungen und hatten die Gerätschaften im Wert von mehr als 2.000 Euro gestohlen. (JN)

