Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher Notruf

Erfurt (ots)

Einen mehr als schlechten Scherz erlaubte sich am Mittwochabend ein unbekannter Mann in Erfurt. Gegen 22:45 Uhr wählte er aus einer Telefonzelle in der Talstraße den Notruf. Einem Beamten der Landeseinsatzzentrale berichtete er, dass sein Bekannter niedergeschossen worden sei. Ein Großaufgebot der Polizei und Rettungskräfte kamen vor Ort zum Einsatz. Weder wurde eine verletzte Person aufgefunden, noch ergaben sich aus Zeugenbefragungen Hinweise zu einer Schussabgabe. Zudem fehlte von dem unbekannten Anrufer jede Spur. Bei dem Anruf des Mannes handelt es sich nicht nur um einen Streich. Die Polizei hat Strafanzeige wegen dem Missbrauch von Notrufen erstattet. (JN)

