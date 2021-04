Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Festnahme nach Einbruch

Erfurt (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden beobachtete ein Zeuge zwei Männer, die in Dittelstedt in ein Bürgerhaus einbrachen und informierte die Polizei. Vor Ort sahen die Beamten einen Mann vom Tatort fliehen. Mehrere Streifenwagen, ein Polizeihubschrauber und ein Fährtenhund kamen auf der Suche nach den Tätern zum Einsatz. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte gegen 10:10 Uhr ein 26-jähriger Tatverdächtiger gestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Erfurt bestätigte die vorläufige Festnahme des polizeibekannten Mannes. Von seinem Komplizen fehlt bislang jede Spur. Im Laufe des Vormittags wurden zwei weitere Einbrüche im Bereich Dittelstedt in einem Gemüseladen und einer Garage bekannt. Ob die drei Einbrüche im Zusammenhang stehen, wird gegenwärtig geprüft. Nach ersten Erkenntnissen wurde an keinem der Tatorte etwas gestohlen. Die Kriminalpolizei Erfurt führt die weiteren Ermittlungen. (JN)

