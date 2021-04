Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufgefahren

Landkreis Sömmerda (ots)

In Rastenberg kam es gestern am frühen Abend zu einem Verkehrsunfall mit Folgen. Ein 20-jähriger Seat-Fahrer bemerkte in Lossaer Straße zu spät, dass ein vor ihm fahrender VW halten musste und fuhr auf. Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt. Am Auto des 20-Jährigen entstand erheblicher Schaden, sodass es abgeschleppt werden musste. Der 21-jährige Fahrer des VWs verschwand allerdings von der Unfallstelle. Polizisten statteten dem Fahrer einen Hausbesuch ab. Dort stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenschnelltest schlug positiv auf Cannabis an. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt. Durch den Unfall entstand Sachschaden von etwa 6.000 Euro. (JN)

