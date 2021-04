Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vandalismus

Erfurt (ots)

Unbekannte beschädigten in den vergangenen Tagen insgesamt vier Autos in Erfurt. In der Kranichfelder Straße machten sich Unbekannte an einem Ford zu schaffen. Offensichtlich sprangen die Täter auf die Motorhaube des Autos und dellten sie so ein. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. In der Märchensiedlung hatten es Vandalen auf Autos der Marke BMW abgesehen. Insgesamt drei Autos wurden beschädigt. Die Unbekannten zerkratzten die Embleme. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell