Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wie gewonnen so zerronnen

Sömmerda (ots)

Viel Freude hatte ein 53-Jähriger an seinem E-Bike nicht. Der Mann aus Sömmerda hatte das Fahrrad im Wert von 2.000 Euro erst am 22.04.2021 gekauft. In derselben Nacht brachen Diebe in seinen Keller in der Frohndorfer Straße ein und stahlen das rot/silberfarbene E-Bike der Marke Rotwild, Typ Cross RCC Fully. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zum Täter oder zum Verbleib des Fahrrads machen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0090461 entgegen. (JN)

