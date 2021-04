Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wäschediebe

Landkreis Sömmerda (ots)

In Buttstädt trieben Langfinger ihr Unwesen. In der Nacht von Sonntag zu Montag vergriffen sich die Unbekannten an frischer Wäsche. Die zum Trocknen aufgehängte Bekleidung wurde direkt von der Wäscheleine stibitzt. In derselben Nacht brachen Diebe in einen Schuppen ein und ließen einen Hammer und Elektroartikel im Wert von ca. 150 Euro mitgehen. Um wen es sich bei den Dieben handelt und ob die Fälle in Zusammenhang stehen, ist noch nicht bekannt. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell