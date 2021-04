Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Großer Aufwand, kleine Beute

Erfurt (ots)

Wenig begeistert dürfte ein Dieb am Wochenende im Erfurter Süd-Osten gewesen sein. Der Unbekannte brach in ein Geschäft ein und richtete dabei einen Schaden von ca. 100 Euro an. Der ungebetene Gast durchwühlte die Räumlichkeiten und ergatterte nicht einmal zehn Euro. Wer für den Einbruch verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt. (JN)

