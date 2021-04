Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeuge verschwunden

Erfurt (ots)

Handwerker erlebten gestern früh beim Betreten ihrer Baustelle eine böse Überraschung. Unbekannte waren übers Wochenende in einen Baucontainer am Juri-Gagarin-Ring eingebrochen und bedienten sich an den hochwertigen Werkzeugen. Die Diebe hatten es auf Schlagbohrhammer und Schlagbohrmaschinen abgesehen. Der Wert der Beute beträgt knapp 1.400 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell