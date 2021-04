Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

Zu einem schweren Unfall mit einer Straßenbahn kam es gestern Mittag im Erfurter Süden. Gegen 13:00 Uhr querte ein 20-jähriger Radfahrer die Kranichfelder Straße in Richtung Samuel-Beck-Weg. Eine stadteinwärts fahrende Straßenbahn erfasste den Radfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann weg geschleudert und schwer verletzt. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Zu den genauen Umständen, die zu dem Unfall geführt haben, wird nun ermittelt. (JN)

