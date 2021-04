Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Simson gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Freitag erschien ein 69-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion Sömmerda und zeigte den Diebstahl seines Mopeds an. Bereits einen Tag zuvor hatten Diebe innerhalb von zehn Minuten am Nachmittag auf einem Feldweg bei Witterda seine blaue Simson gestohlen. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei fahndet nach dem Kleinkraftrad. (JN)

