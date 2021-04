Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: GPS-Tracker überführt Diebe

Erfurt (ots)

Dank Ortungstechnik wurde am Wochenende ein Diebespärchen überführt. Sie hatten in der Erfurter Altstadt aus einem Keller zwei E-Bikes im Wert von fast 6.000 Euro gestohlen. Ein Fahrrad war mit einem GPS-Tracker ausgestattet. Der Besitzer lokalisierte sein Fahrrad und navigierte die Polizei bis zum Täter. Der 39-jährige Dieb flüchtete beim Erblicken der Beamten, wurde aber noch kurzer Zeit zusammen mit einer 24-Jährigen gestellt. Insgesamt wurden zwei Fahrräder aufgefunden und sichergestellt. Das Duo hatte geringe Mengen Drogen einstecken. Bei dem Mann wurde zudem ein Einhandmesser aufgefunden. Der Fahrradbesitzer freute sich über das schnelle Wiedersehen mit seinem E-Bike. Die Freude des Diebespärchens dürfte sich in Grenzen halten. Gegen sie wurden mehrere Anzeigen gefertigt. (JN)

