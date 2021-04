Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Bahnunterführung ausgeraubt

Erfurt (ots)

Eine 22-jährige Frau wurde am Freitagvormittag in einer Bahnunterführung beraubt. Sie hatte gegen 10:45 Uhr gemeinsam mit einem Unbekannten den Zug in Bischleben verlassen. Der Unbekannte forderte die junge Frau mehrfach auf stehenzubleiben. In einer Bahnunterführung überwältigte er die Frau und stahl aus ihrer Handtasche unter anderem eine Geldbörse. Anschließend ergriff er die Flucht. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. (JN)

