Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

Erfurt (ots)

Am Wochenende rückte die Erfurter Polizei zu sechs Kellerausbrüchen aus. Dabei machten die Diebe verschiedenste Beute. In der Martin-Niemöller-Straße, am Marcel-Breuer-Ring und am Dalbergsweg verschwanden zwei Mountainbikes, ein Rennrad und ein E-Bike im Gesamtwert von über 7.000 Euro. Die Täter ließen in der Prager Straße, am Nettelbeckufer und der Alfred-Hess-Straße außerdem einen Globus, Werkzeug, Weihnachtdekoration sowie Wein und Sekt mitgehen. Die Einbrecher gingen nicht zimperlich vor und verursachten an fast allen Tatorten Sachschaden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell