Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Baseballschläger geschlagen

Erfurt (ots)

Ein 66-jähriger Mann wurde am Freitagabend von einem Unbekannten in Erfurt leicht verletzt. Der Geschädigte hielt sich gegen 22:35 Uhr in der Liebknechtstraße auf, als ein unbekannter Mann an ihm vorbei lief. Mit einem Baseballschläger schlug er dem 66-Jährigen unvermittelt auf ein Knie und flüchtete in unbekannte Richtung. Der verletzte Mann kam in ein Erfurter Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (JN)

