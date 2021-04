Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ergänzungsmeldung zum Brand in Guthmannshausen

Guthmannshausen (ots)

Am Freitag, den 23.04.2021 war es in den frühen Abendstunden zu einem Brandausbruch in einem ehemaligen "Rittergut" in Guthmannshausen gekommen. Ergänzend zur ersten Pressemitteilung der Landespolizeiinspektion Erfurt vom 24.04.2021, 02:09 Uhr wird berichtet, dass die Kriminalpolizeiinspektion Erfurt in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Thüringen und weiteren Einsatzkräften der Landespolizei über das gesamte Wochenende intensive Ermittlungen getätigt hat. Aktuell dauert die provisorische Sicherung des Brandortes durch das Technische Hilfswerk noch an. Die Beräumung des Brandortes und die entsprechenden Brandermittlungen werden voraussichtlich mehrere Tage in Anspruch nehmen. Daher bleibt die weiträumige Absperrung des Brandortes bis auf Weiteres aufrecht erhalten. Der Sachschaden wird momentan auf einen höheren sechsstelligen bis niedrigen siebenstelligen Betrag geschätzt. (FR)

