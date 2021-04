Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Erfurt (ots)

Am Samstag, den 24.04.2021 gegen 12:25 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Krämpferstraße/ Stauffenbergallee ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich außer Betrieb, sodass der Verkehr mittels der dort angebrachten Verkehrszeichen geregelt wurde. Eine 54-jährige VW Caddy-Fahrerin befuhr die Krämpferstraße in Richtung Leipziger Straße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie das dort angebrachte und für sie gültige "Vorfahrt gewähren" Schild und kollidierte in der weiteren Folge mit einem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 44-jährigen VW Polo-Fahrer. Aufgrund des Zusammenstoßes kippte der Polo auf die Seite. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der betreffende Kreuzungsbereich für den fließenden Verkehr gesperrt werden. (TH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell