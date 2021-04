Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kurze Schreckminute

Erfurt (ots)

Am Samstagmittag kam es zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Erfurter Norden, als in einem Mehrfamilienhaus ein Zimmerbrand gemeldet wurde. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte zwar Rauchgeruch wahrgenommen, aber auch schnell Entwarnung gegeben werden. In einer Wohnung war lediglich das Essen auf dem Herd angebrannt, wodurch es zu einer kurzzeitigen Verrauchung bis in den Hausflur kam. Das flambierte Essen konnte jedoch zeitnah gelöscht werden, sodass alle Mieter wohlbehalten in ihren Wohnungen bleiben durften. (FW)

