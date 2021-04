Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Buttstädt (ots)

Am Freitag, den 23.04.2021 kam es um 13:30 Uhr in Buttstädt in der Lohstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein junger Mopedfahrer schwer verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr mit seiner Simson die Samuel-Schröter-Straße und wollte die abknickende Vorfahrtstraße weiter nach links in die Lohstraße einfahren. Aus der Lohstraße kam ein 70 jähriger Fordfahrer, welcher die Hauptstraße nach links Richtung Rudersdorf verlassen wollte. Der Pkw übersah beim Abbiegen das Moped und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei welchem der Jugendliche schwer verletzt und in der Folge ins Klinikum Jena geflogen werden musste. (tf)

