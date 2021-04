Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Führerschein und unter Drogen

Sömmerda (ots)

Einen 22-jährigen Motorradfahrer kontrollierten Polizeibeamte gestern Abend in Sömmerda. Sie stoppten den Mann in der Weißenseer Straße und stellten bei der Recherche fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der durchgeführte Drogenschnelltest schlug positiv an. Die Weiterfahrt war für den Mann beendet. Gegen den 22-Jährigen wurde Anzeige erstattet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell