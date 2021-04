Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Platte Reifen

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte legten in den vergangenen Tagen in Buttstädt mehrere Krähenfüße auf der Straße aus. Die spitzen Gegenstände bohren sich beim Überfahren in die Reifen und sorgen so dafür, dass die Luft entweicht. Bei drei Fahrzeugen wurden auf diese Weise die Reifen beschädigt. Bei der Aktion handelt es sich nicht um einen Scherz, sondern um einen versuchten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Glücklicherweise wurden die betroffenen Autos nicht in Unfälle verwickelt, so dass die Fahrer unverletzt blieben. Wer hinter den ausgelegten Krähenfüßen steckt muss nun ermittelt werden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wendet sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0089741 an die Polizei in Sömmerda (03634/336-0). (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell