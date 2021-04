Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rivalen trafen aufeinander

Wenn Männer aneinander geraten, geht es meist um Geld oder um Frauen. In einem Fall der sich gestern Abend im Norden der Stadt zugetragen hat, ging es um eine Frau. In der Wohnung der Dame trafen die Streithähne aufeinander. Die Männer im Alter von 27 und 36 Jahren gerieten in Streit. Die verbale Auseinandersetzung gipfelte darin, dass der Ältere den Jüngeren mit einem Gegenstand mehrfach gegen den Kopf schlug. Der 27-Jährige erlitt dabei zwei Kopfplatzwunden. Außerdem wurde er von dem 36-Jährigen mit Reizgas besprüht. Die hinzugerufenen Beamten durchsuchten im Nachgang die Wohnung des Täters und fanden dort Rauschgift. Außerdem hielt sich in der Wohnung des 36-Jährigen eine mit Haftbefehl gesuchte Frau auf. Sie wurde mitgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (JN)

