Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten verletzt

Erfurt (ots)

Weil ein Mieter gestern Abend in seiner Wohnung im Erfurter Norden randalierte, kamen mehrere Polizeibeamte vor Ort um Einsatz. Der 31-jährige Unruhestifter zeigte sich wenig begeistert vom Besuch der Ordnungshüter. Mit erhobenen Fäusten attackierte er die Beamten, sodass gegen ihn unmittelbarer Zwang angewandt werden musste. Der Mann leistete erheblichen Widerstand und biss einen Polizisten in den Arm. Zwei Beamten wurden leicht verletzt. Pfefferspray und Handfesseln kamen zum Einsatz. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

