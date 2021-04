Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Blutige Auseinandersetzung

Erfurt (ots)

Am Mittwochabend kam es in einer Erfurter Straßenbahn zwischen zwei Männern zu einem Streit. Als die beiden Männer die Straßenbahn an der Haltestelle "Warschauer Straße" verließen, eskalierte die Auseinandersetzung. Ein 31-jähriger Mann wurde von seinem Kontrahenten mit einem unbekannten Gegenstand im Gesicht verletzt. Zudem zog er sich während der Rangelei eine Schnittverletzung zu. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auf der Suche nach dem flüchtigen Täter kam unter anderem ein Fährtenhund zum Einsatz. Der Unbekannte wurde bislang nicht gefasst. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell