Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wechsel der Kontaktbereichsbeamten im Landkreis Sömmerda

Bild-Infos

Download

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Bereich der Polizeiinspektion Sömmerda fand am 20.04.2021 ein Wechsel der Kontaktbereichsbeamten statt. PHMin Claudia Schulz wechselt nach neun Jahren von der Verwaltungsgemeinschaft Kölleda zur Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach mit Sitz in Schloßvippach. Der vormals in Schloßvippach ansässige PHM Thomas Daniel wird seinen Sitz somit nach Kölleda verlegen und nun für diesen Bereich zuständig sein. Er war in Schloßvippach 13 Jahre lang Ansprechpartner für die Bevölkerung, Verwaltung und Gewerbetreibende. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell