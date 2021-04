Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Leichtes Spiel

Sömmerda (ots)

Leichtes Spiel hatte ein Dieb am Mittwoch in Sömmerda. In der Erfurter Straße hatte ein 64-jähriger Mann seinen Mercedes unverschlossen in der Erfurter Straße abgestellt. Ein unbekannter Täter nutzte dies aus, öffnete das Auto und stahl eine Geldbörse mit Dokumenten und mehreren hundert Euro Bargeld. (JN)

