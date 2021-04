Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradanhänger gestohlen

Erfurt (ots)

Eine Haustür und ein Schloss hielten am Mittwoch einen Dieb nicht davon ab, einen Fahrradanhänger in der Löbervorstadt zu stehlen. Der Täter hebelte am helllichten Tag eine Hauseingangstür auf und ließ den mit Schloss gesicherten Fahrradanhänger der Marke THULE im Wert von über 1.300 Euro aus dem Hausflur verschwinden. (JN)

