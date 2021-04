Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Taxis aufgebrochen

Erfurt (ots)

Auf einem Parkplatz in der Friedrich-Engels-Straße in Erfurt trieben sich Diebe in der Nacht zu Mittwoch herum. Zwei Taxis hatten das Interesse der Täter geweckt. Bei beiden Autos wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und das Handschuhfach durchwühlt. Die Diebe gelangten so an ein Tablet im Wert von 400 Euro. (JN)

