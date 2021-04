Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Entstempelte Kennzeichen

Landkreis Sömmerda (ots)

Entstempelte Kennzeichen an einem Daimler weckten am Dienstagabend das Interesse einer Polizeistreife in Kölleda. Die Beamten stoppten das Auto und kontrollierten den 46-jährigen Fahrer. Zu den entstempelten Kennzeichen kam ein weiteres Vergehen zu Tage. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er erhielt die entsprechenden Anzeigen. Auch seine Freundin kam nicht ungestraft davon. Da sie ihm das Auto überlassen hatte, erhielt sie ebenfalls eine Strafanzeige. (JN)

