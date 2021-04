Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen zerstochen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Buttstädt machte sich eine unbekannte Person in der Nacht zu Dienstag an zwei geparkten Autos zu schaffen. Mit einem unbekannten Gegenstand zerstach sie insgesamt drei Reifen. Der Schaden an den Autos wird auf etwa 900 Euro geschätzt. (JN)

