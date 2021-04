Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: BMW gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 42-jähriger Mann erlebte am Dienstagabend eine böse Überraschung. Am Morgen hatte er seinen blauen BMW Kombi ordnungsgemäß auf einem Parkplatz am Bahnhof Griefstedt abgestellt. Als er von einer Zugreise am Abend zurückkehrte, herrschte auf dem Parkplatz gähnende Leere. Sein acht Jahre altes Auto im Wert von 20.000 Euro wurde von Unbekannten gestohlen. Die Polizei hat die Fahndung nach dem BMW eingeleitet. (JN)

