Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher überrascht

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden schlugen Einbrecher heute in einer Bäckerei in der Magdeburger Allee zu. Sie beschädigten eine Tür, um in den Laden zu gelangen. Während sich das Duo an einem Tresor zu schaffen machte, wurden sie von einem Lieferanten gestört. Die unbekannten Männer ergriffen die Flucht. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagen wurden sie nicht gefasst. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Diebe leer aus. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell