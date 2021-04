Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlene Fahrräder aufgefunden

Erfurt (ots)

Ein Hausmeister überraschte am Montag auf dem Dachboden eines Hauses in der Michaelisstraße einen unbekannten Mann. Dieser war gerade dabei, ein E-Bike im Wert von 5.000 Euro zu lackieren. Der Unbekannte flüchtete und ließ das Fahrrad zurück. Durch die Polizei wurden auf dem Dachboden und im Hausflur insgesamt zwei E-Bikes, ein Mountainbike und ein Rennrad aufgefunden und sichergestellt. Die E-Bikes wurden bereits Diebstahlshandlungen zugeordnet. Nach Beendigung des Einsatzes erwischte der Hausmeister einen weiteren jungen Mann und eine Frau auf dem Dachboden und rief erneut die Polizei. Sie hatten sich bereits seit einigen Tagen unberechtigt dort häuslich eingerichtet. Bei dem 19-Jährigen wurden Drogen aufgefunden. Eines der gestohlenen Fahrräder konnte ihm zugeordnet werden. Es wurden u.a. Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Hehlerei erstattet. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. (JN)

