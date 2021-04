Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Taube geschossen

Erfurt (ots)

Tauben sind gerade in den Städten ein lästiges Übel. Sie sehen nicht besonders schön aus und verursachen reichlich Dreck. Dass die Tiere für Unmut sorgen können, ist nachvollziehbar. Sie aber mit einer Waffe niederzustrecken nicht. Gestern Abend fanden Anwohner in der Erfurter Altstadt in einem Hinterhof eine verletzte Taube. Das Veterinäramt kümmerte sich um das Tier. Bei einer Untersuchung stellte sich heraus, dass auf den Vogel geschossen wurde. Wer der Schütze war, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen dem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. (JN)

