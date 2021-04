Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei Sömmerda bittet um Mithilfe

Landkreis Sömmerda (ots)

Am 14.04.2021 wurden auf dem EDEKA-Parkplatz in Kindelbrück, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:00 Uhr, die amtlichen Kennzeichen "KYF-SR 87" eines geparkten Autos gestohlen (siehe Pressemeldung "Kennzeichen gestohlen" vom 15.04.2021). Zu der Zeit befanden sich mehrere Kunden auf dem Parkplatz, die den Diebstahl beobachtet haben könnten. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0083138 mit der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) in Verbindung zu setzen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell