Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe im Sanitätshaus

Sömmerda (ots)

Diebe trieben am Wochenende ihr Unwesen in einem Sanitätshaus in Sömmerda. Mitarbeiter stellten am Montagmorgen den Einbruch fest. Ohne Sachschaden zu verursachen, gelangten die Unbekannten in das Geschäft. Dort hebelten sie einen Schrank auf und stahlen mehrere hundert Euro Bargeld. (JN)

