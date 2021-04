Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Demo am Rathaus Sömmerda

Sömmerda (ots)

Zu einem Protest gegen die bestehenden Pandemieregeln wurde in den sozialen Netzwerken für den gestrigen Tag in Sömmerda aufgerufen. Um 19:00 Uhr versammelten sich etwa 60 Personen vor dem Rathaus in Sömmerda. Neben der Polizei waren auch Vertreter des Gesundheitsamtes sowie des Ordnungsamtes vor Ort. Alle Versammlungsteilnehmer hielten die Abstandsregeln ein. Es kam zu keinerlei Störungen. (JN)

