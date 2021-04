Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fehlende Beleuchtung wird zum Verhängnis

Landkreis Sömmerda (ots)

Einem 64-jährigen Mann wurde am Montagabend die fehlende Beleuchtung an seinem Fahrrad zum Verhängnis. Eine Polizeistreife war auf den Radfahrer in Haßleben aufmerksam geworden. Auf Anhaltesignale der Polizei reagierte der Mann nicht. Er wurde schließlich an seiner Wohnanschrift gestoppt und kontrolliert. Hier brachte er es bei einem Alkoholtest auf fast 1,7 Promille. Der 64-Jährige hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten. (JN)

